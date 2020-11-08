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Политика

Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что связь между двумя странами «крепка, как скала»
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Фото: REUTERS

Ранним утром в воскресенье, 8 ноября, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил претендующего на Белый дом демократа Джозефа Байдена и избранную им на должность вице-президента страны Камалу Харрис с победой на выборах главы государства в США.

«Поздравления @JoeBiden и @KamalaHarris. Наш союз прочен, и связь между двумя нашими странами крепка, как скала. Я очень рассчитываю на сотрудничество с вами во имя наших общих ценностей», - написал южнокорейский лидер на своей странице в Twitter.

Мун Чжэ Ин добавил, что он «возлагает большие надежды на продвижение и открытие дальнейшего развития наших двусторонних отношений». Его твит завершается словами «Пойдем вместе!» – фразой, которая стала слоганом южнокорейско-американского альянса, и которую недавно использовал Байден в статье для агентства Yonhap.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздравить Байдена с победой уже успели лидеры многих государств, в том числе Канады, Франции, Великобритании, Германии, Греции, Египта и Украины. Единственной страной Латинской Америки, которая пока воздержалась от поздравлений, стала Мексика.

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