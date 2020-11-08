Эксперт рассказал, как отразится возможная победа Байдена на отношениях США с КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и весь народ КНДР весьма «неоднозначно» отнесутся к демократу Джозефу Байдену, если он действительно сменит Дональда Трампа на посту президента США, считает заведующий сектором международной и региональной безопасности Центра глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

По его словам, он не видит «ничего хорошего» для отношений Вашингтона с Пхеньяном в случае окончательной победы соперника действующего главы Белого дома.

«Еще не будучи президентом, Байден назвал Ким Чен Ына бандитом, а в Северной Корее такие высказывания в отношении их лидера не прощаются. То, что отношение к самому Байдену у Ким Чен Ына и у северокорейского народа будет неоднозначным, это очевидно», - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что говорить о будущих отношениях Штатов и КНДР рано, так как внешнеполитический курс Байдена пока неясен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 7 ноября, Байден заявил о своей победе на выборах президента США. Между тем, Трамп убежден, что победил именно он.

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани объявил, что в связи с допущенными демократами нарушениями при голосовании в суды подано множество «крупных и мелких» исков. По его словам, «это будет большое дело».

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