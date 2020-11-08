В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если на вас кто-то чихнул

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что нужно делать, если на вас кто-то чихнул в метро или лифте.

Чтобы обезопасить себя от угрозы возможного заражения коронавирусом или острой респираторной инфекцией, необходимо в первую очередь обработать перчатки антисептиком, а потом поменять защитную маску и перчатки. При возможности хорошо бы умыться.

По словам эксперта, после контакта с чихающим человеком, следует «обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос».

При этом эпидемиолог напомнила о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах, это поможет снизить риск заражения. Она отметила, что препаратов с доказанной эффективностью для профилактики COVID-19 пока не существует.

«Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни – следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек», - добавила Антонина Плоскирева в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал симптом коронавируса, при котором пора «бить тревогу». По его словам, если у человека без температуры участился ритм сердца и появилась одышка, то нужно вызывать врача, а также делать КТ лёгких.