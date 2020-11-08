Последние новости на утро 8 ноября 2020: Врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее

«КП» – о последних новостях на утро 8 ноября 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 8 ноября 2020 года. Проведенное британскими учеными исследование позволило им понять причину, по которой мужчины переносят заболевание COVID-19 гораздо тяжелее, чем женщины, и смертность от «чумы XXI века» среди них выше.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал симптом коронавируса, при котором пора «бить тревогу». По его словам, если у человека без температуры участился ритм сердца и появилась одышка, то нужно вызывать врача, а также делать КТ лёгких.

А в Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, если на вас кто-то чихнул в метро или лифте. Чтобы обезопасить себя от угрозы возможного заражения коронавирусом или острой респираторной инфекцией, необходимо в первую очередь обработать перчатки антисептиком, а потом поменять защитную маску и перчатки. При возможности хорошо бы умыться.

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