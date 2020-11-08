Юноша вышел из двухмесячной комы после шутки о любимой еде

Тайванец вышел из двухмесячной комы после упоминания любимой еды Фото: Shutterstock

В Тайване 18-летний молодой человек вышел из двухмесячной комы после упоминания его любимого блюда из курицы.

Как сообщает издание Taiwan News, в июле этого года молодой Чиу попал в серьезное ДТП во время езды на скутере. В результате юноша получил тяжелые травмы, многочисленные повреждения внутренних органов, включая разрыв селезенки, правой почки и печени.

После экстренной госпитализации врачи сообщили, что у молодой человек впал в кому третьей степени. В больнице ему было проведено шесть операций, включая трепанацию черепа. Состояние юноши улучшилось, однако из комы он так и не вышел.

Чиу не приходил в себя на протяжении 62 дней. Медсестра в больнице рассказала, что пациент постоянно «дрался с богом смерти» вместе со своей семьей, которая молилась, чтобы он поскорее очнулся. Во время очередного визита брат больного, сидя возле койки юноши, пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо - куриное филе. Вдруг пульс больного стал учащаться, и он пришел в сознание.

Спустя некоторое время состояние Чиу стабилизировалось и его выписали из больницы. Недавно он навестил сотрудников больницы и принес им торт в знак благодарности за то, что им удалось спасти ему жизнь.