Пик «гонки за вакцинами» от коронавируса спрогнозировал эксперт Фото: Мария ЛЕНЦ

Гонка за вакциной от коронавирусной инфекции достигнет своего пика в январе следующего года. Такой прогноз дал профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

Эксперт полагает, что именно на этот период придётся выход первых отчётов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российского препарата «Спутник V». В тот же период в мире начнётся гонка за вакциной, поскольку начнут сравнивать тяжёлые побочные эффекты препаратов. По его словам, данные об эффективности вакцин будут доступны позднее.

«Использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучено недостаточно хорошо», - приводит РИА Новости слова профессора.

Кроме того, Кулиш считает, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться после оценки побочных эффектов препаратов также в начале следующего года.