Назвали кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена Фото: REUTERS

Газета Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации демократа Джо Байдена, объявившего ранее о своем избрании президентом США. Издание представило «лонг-лист» кандидатов, которые ему предстоит отобрать.

Возглавить Пентагон могут замминистра обороны при Бараке Обаме и один из авторов недавнего проекта о гонке вооружений с Китаем Мишель Флорной, помощник министра по делам ветеранов при Обаме, потерявшая обе ноги в Ираке Тэмми Дакуорт, а также ведущий демократ в Комитете по обороне Джэк Рид.

Кандидатами на пост госсекретаря могут стать бывший первый замгоссекретаря Тони Блинкена, сенатор Крис Кунс и Крис Мерф, бывший первый замгоссекретаря и экс-посла в Москве Уильяма Бернса, а также Сьюзан Райс, которая была советником президента Барака Обамы по национальной безопасности, постпредом США при ООН, и рассматривалась в качестве преемницы Хиллари Клинтон на посту госсекретаря во время второго президентского срока Обамы.

В Минфин, который отвечает и за санкции, могут попасть управляющий ФРС и экс-замглавы ведомства Лейал Брэйнард, бывшая управляющий ФРС и экс-замглавы Минфина Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, экс-замглавы ФРС Роджер Фергюсон, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и экс-глава студии DreamWorks Меллоди Хобсон.

Министром внутренней безопасности газета называет бывшего замглавы ведомства Алехандро Майоркас, а также Ксавьер Бесерра

Напомним, 7 ноября Байден заявил о своей победе на выборах президента США. Между тем, его соперник - действующий американский лидер Дональд Трамп убежден, что победил именно он.