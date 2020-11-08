В США разбился вертолет с донорским сердцем

Вертолёт, перевозивший донорское сердце, потерпел крушение при посадке на крыше американской больницы, после чего медик вышел из воздушного судна, споткнулся и уронил донорский орган.

Как сообщает Fox 5, после того, как частный вертолет, перевозивший пожертвованное донорское сердце, потерпел крушение при посадке на площадке, расположенной на крыше больницы Кек, предназначенный для трансплантации орган успешно извлекли из салона и передали врачу.

Однако медработник, получивший бокс, споткнулся, упал и выронил его на крыше госпиталя.

Позднее в больнице сообщили, что сердце чудом уцелело, через два часа его успешно пересадили пациенту.

Пилот, находившийся за штурвалом частного вертолета, получил легкие травмы. Всего на борту находились три человека, после жесткой посадки они смогли самостоятельно выбраться из воздушного судна.