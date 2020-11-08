Стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве еще не произошло, сообщил Собянин

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции в Москве на определенном уровне не произошло. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин, отметив, что динамика вновь наращивается.

Градоначальник отметил, что стабилизации ситуации не произошло даже после введения дистанционного обучения.

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду», - сказал московский мэр в интервью телеканалу «Россия-1», комментируя продление дистанционной учебы для школьников 6-11-х классов до 22 ноября.