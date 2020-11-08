Байден собирается отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации Фото: REUTERS

Объявивший ранее о своем избрании президентом США, демократ Джо Байдена намерен издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений действующего американского лидера, республиканца Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, кандидат от Демократической партии собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, политик намерен восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране, а также отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинство.

Напомним, 7 ноября кандидата от Демократической партии заявил о своей победе на выборах президента США. Лидеры многих государств уже поздравили Байдена с победой, в том числе Греции, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Канады, Египта и Украины. Между тем, его соперник - действующий американский лидер убежден, что победил именно он.