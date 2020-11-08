Очевидец крушения самолета Александра Колтового рассказал подробности трагедии

Александр Колтовой Фото: Instagram.com

Очевидец крушения легкомоторного самолета, в результате которого погиб ведущий Александр Колтовой, рассказал подробности катастрофы.

В момент падения воздушного судна мужчина сидел в машине и разговаривал по телефону. По его словам, он заметил, что самолет «как-то странно себя ведет», после чего «буквально в течение нескольких секунд резко накренился и упал». «В течение нескольких секунд произошел взрыв самолета», - приводит «360» слова очевидца.

Как сообщил мужчина, воздушное судно находилось в воздухе, его болтало в разные стороны. По его словам, самолет сгорел за пять минут.

Мужчина отметил, что службы спасения сработали оперативно, первыми на прибыли сотрудники МЧС, а следом за ними – полицейские. Кроме того, помощь в тушении пожара оказывали водители, которые пришли на помощь из стоящих рядом машин.

Напомним, что авария легкомоторного самолета, на борту которого находились ведущий телеканала НТВ Александр Котловой и его жена, произошла 7 ноября в Люберецком районе. Прибывшие на место трагедии спасатели сообщили, что причиной трагедии могла стать неисправность двигателя.