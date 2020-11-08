«Впритык хватает»: Куклачев пожаловался на свою пенсию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв назвал размер своей пенсии и признался, что им с женой этих денег хватает «впритык».

По его словам, кроме пенсии он получает зарплату, и в общей сумме у него выходит порядка 120 тысяч рублей.

«То, что мы имеем, пенсия, туда-сюда, я все-таки художественный руководитель, у меня зарплата тоже хорошая... Вот сейчас где-то 120 тысяч. И пенсия ещё. Как у всех, плюс ещё 30 тысяч за народного артиста. Где-то 45 тысяч примерно. Этого нам впритык хватает», - сообщил артист в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Куклачёв рассказал, что всей это суммы хватает «впритык», чтобы заплатить за бензин, за машины, а также за квартиры заплатить и за дом заплатить. «Это сегодня большие деньги», - отметил он. Кроме того, он финансово помогает младшим детям.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России из разных профессиональных сфер госнаградами. Согласно указу, Куклачев был награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.