Байден в обращении к нации назвал главные приоритеты своей политики Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, накануне объявивший о своей победе на выборах главы государства, в своем обращении к американской нации назвал главные приоритеты своей политики.

В своем обращении политик заявил, что необходимо восстановить достоинство, защитить демократию в США и обеспечить всех американцев равными возможностями.

По его словам, американцы выбрали его и кандидата в вице-президенты США Камалу Харрис задействовать силы, представляющие «достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени», в том числе за контроль над коронавирусом, обеспечение здравоохранения, а также построение процветания, расовую справедливость искоренение системного расизма, и спасение климата.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сразу после инаугурации Байден собирается издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений действующего американского лидера Дональда Трампа,

Напомним, 7 ноября Байден заявил о своей победе на выборах президента США, с которой его уже поздравили лидеры многих государств. Между тем, Трамп убежден, что победил именно он.