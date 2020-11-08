Помпео поспорил с лидером Ирана о президентских выборах в США Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео выступил с критикой в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который назвал выборы американского президента «спектаклем».

«Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии», - написал иранский лидер в своем Twitter.

В ответ Помпео написал, что Хаменеи «лично украл» у народа сотни миллионов долларов, а иранские выборы американский госсекретарь назвал «шуткой», где «сотни кандидатов лишены права даже баллотироваться», отметив, что иранцы голодают, потому что Иран тратит миллиарды на войны через посредников.

Помпео также добавил, что США «есть и остается величайшей нацией за всю историю человечества».

Напомним, 7 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей победе на выборах президента США, с которой его уже поздравили лидеры многих государств. Однако его соперник – действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп убежден, что победил именно он.