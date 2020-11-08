В России изменили правила лечения коронавируса на дому Фото: Лилия ЗАХАРОВА

В России изменили правила лечения коронавирусной инфекции на дому. Об изменениях гворится в соответствующем приказе Министерства здравоохранения, вступающем в силу в воскресенье, 8 ноября.

Согласно новым предписаниям, заболевшие коронавирусной инфекцией могут лечиться дома при условии, что у них есть отдельная комната. При этом больные обязаны строго соблюдать все предписания врача.

«Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках», - передаёт «Парламентская газета».

Кроме того, в больницу отправятся люди, проживающие в квартирах совместно с пожилыми или имеющими хронические заболевания.

Ранее пациенты с коронавирусом могли оставаться дома в том случае, если не было необходимости срочной госпитализации. Ранее бытовые условия больного никак не учитывались.