Владимир Путин поздравил актера Олега Меньшикова с 60-летием

Олег Меньшиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, художественного руководителя, директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летиемю Глава государства пожелал ему здоровья, новых творческих достижений, и особенно отметил, что природа щедро наделила артиста неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей.

«Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием. Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей», - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России также обратил внимание на то, что актер с блеском проявил себя и добился признания в «сложнейшей» профессии режиссёра, а на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвуя в культурной жизни страны.

Напомним, в 2003 году Меньшиков стал народным артистом России, а в 1995, 1997 и 1999 лауреат трёх Государственных премий РФ.