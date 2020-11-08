В Минске усиливают меры безопасности перед акцией оппозиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правоохранительные органы Белоруссии усиливают меры безопасности перед акцией оппозиции в Минске, которая состоится в воскресенье, 8 ноября.

Как передает ТАСС, силовики стягивают дополнительные силы в район Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в различные части белорусской столицы, где ожидается акция под названием «Марш народовластия».

Силовики стягивают в различные части белорусской столицы спецтехнику, автобусы с силовиками, а также военные грузовики для перевозки личного состава.

Акции оппозиции 8 ноября ожидаются также и в других городах Белоруссии.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Особенно массово протесты проходят в выходные дни. Днем ранее, в субботу, 7 ноября, милиция и ОМОН в Минске задержали несколько десятков человек на протестной акции «Марш медиков».