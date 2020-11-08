Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 ноября 2020: третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 ноября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 20 498 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 8 ноября, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 1 774 334 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным из заболевших 25,9 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Также за минувшие сутки зарегистрировано 286 летальных исходов. Выздоровело 11 492 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 30 537 пациентов, а вылечились уже 1 324 419 человек.

Больше всего новых случая инфицирования зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 5 751 человек, а также в Санкт-Петербурге (1331) и Московская область (644). Эти регионы держатся в тройке лидеров антирейтинга уже долгое время х. В пятерку, как и ранее, вошли Нижегородская и Архангельская области, где выявили 429 и 350 зараженных.