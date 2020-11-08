«Наполи» не смогли вылететь на игру «Болоньей» Фото: REUTERS

Футболисты и тренерский штаб «Наполи» не сумели отправиться на выездную игру седьмого тура Серии А чемпионата Италии с «Болоньей» из-за поломки самолёта.

Как сообщает портал Football-Italia, команда Дженнаро Гаттузо должна была вылететь из Неаполя вечером в субботу, 7 ноября, но по прибытии в аэропорт выяснилось, что у самолета, на котором футболисты должны были лететь, возникли неполадки. В итоге в футбольный клуб принял решение перенести вылет на утро воскресенья, 8 ноября

Сам матч должен пройти в воскресенье, 8 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Напомним, накануне «ПСЖ» установил рекорд в чемпионате Франции, одержав пять побед кряду и забив при этом не менее трех мячей в каждом матче. В субботу, 7 ноября, парижская команда обыграла «Ренн» со счетом 3:0 в матче десятого тура Лиги 1 чемпионата Франции. В предыдущих четырех матчах «ПСЖ» победил «Нант» с таким же счетом (3:0), «Дижон» (4:0), «Анже» (6:1) и «Ним».