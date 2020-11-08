Родная для дедушки Камалы Харрис индийская деревня празднует ее победу на выборах в США

Родная для дедушки Камалы Харрис индийская деревня празднует ее победу Фото: REUTERS

В небольшой индийской деревне Туласендраперам, откуда родом дедушка кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис, устроили праздник на фоне заявления о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Как сообщает агентство Associated Press, в момент объявления СМИ о победе демократ жители индийской деревне уже спали, но утром новость в деревне с населением около 350 человек вызвала бурное обсуждение.

В итоге местное население сходило на молитву в храм, некоторые написали на земле перед своими домами поздравления в адрес Харрис. Жители деревни также выражают надежду, что будущему вице-премьеру США заглянуть к ним в гости.

В воскресенье, 8 ноября, запланирован праздник с фейерверками и танцами. Участники будут угощать друг друга конфетами.

Напомним, 7 ноября Байден заявил о своей победе на выборах президента США, с которой его уже поздравили лидеры многих государств. Однако, его соперник - действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп убежден, что победил именно он.