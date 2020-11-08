Доктор Мясников рассказал об опасности антибиотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Существует ряд довольно старых антибиотиков, которых продолжают выписывать, их применение может вызывать «откровенную» глухоту. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников, отвечая на вопрос женщины, которая сообщила о ребенке оглохшем после лечения антибиотиками, и спросила возможно ли такое как побочный эффект от препарата.

По словам Мясникова такую «откровенную» глухоту могут вызывать препараты из группы аминогликозидов «Гентамицин» и ряд других, которые являются ототоксичными, то есть лишают слуха так же, как выстрел над ухом. Некоторые, такие как распространенный «Фуросемид», действуют на рецепторы, на волосковые клетки так же, как баротравма, звуковая травма.

Мясников призвал при прежде, чем приступить к лечению антибиотиками или лечить урологическую инфекцию, взвешивать «за» и «против», и отметил, что прежде всего это должен делать врач.

«Я, будучи главным врачом, обязал каждого врача на выходе из кабинета к пациенту, открыть этот справочник и проверить побочные действия антибиотика, который он собирается назначать», - заявил он в эфире канала «Россия 1».

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал не принимать антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции, поскольку они не являются терапевтическим препаратом, а их назначение может быть опасным