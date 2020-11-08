«Грозит 15 суток ареста»: сын Жасмин накопил штрафов на 700 тысяч за полтора года

Сын Жасмин накопил штрафов на 700 тысяч за полтора года Фото: Instagram.com

Старший сын певицы Жасмин 23-летний Максим Семендуев накопил штрафов за нарушение правил дорожного движения на 700 тысяч рублей. Все они выписаны за превышение скорости и за парковку в неположенном месте, а этом накопить такой долг молодой человек умудрился всего за полтора года.

Юристы объяснили, что грозит сыну Жасмин. Согласно российскому законодательству, автомобиль Семендуева может быть конфискован, его счета могут быть арестованы, а сам он может быть лишен свободы.

«Приставы имеют право прийти к нему домой и арестовать всё имущество. Он не сможет выехать за пределы России. Также его могут арестовать за 15 суток», - передает «Телепрограмма» слова юриста.

Как утверждает Жасмин, ее сын самодостаточен. С его отцом певица не общается, а сам Максим живёт в отдельной квартире.