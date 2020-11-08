Владимир Жириновский дал совет Дональду Трампу

Владимир Жириновский. Фото пресс-служба лдпр

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в обращении к действующему американскому лидеру Дональду Трампу дал совет сопротивляться победе кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться. Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего», - написал глава ЛДПР в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, Трамп по всем законным голосам выигрывает президентские выборы. Политик отметил, что у американского президент «мощная команда», и они должны заставить отсечь голоса, пришедшие после дня голосования, а также подать иски во все суды. «Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!», - добавил лидер ЛДПР

Напомним, 7 ноября о своей победе на выборах президента США заявил Байден, которого с победой уже поздравили лидеры многих государств. Однако Трамп уверен, что победил именно он.