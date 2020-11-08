В Германии изменили правила въезда в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия ввела новые карантинные меры для тех, кто въезжает в страну из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Правила вступили в силу в воскресенье, 8 ноября.

Как передаёт газета Die Zeit, в соответствии с новыми правилами, при въезде в стране самоизоляция продлится десять дней, а не четырнадцать, как было ранее, однако для этого перед въездом заранее нужно будет вносить личные данные в онлайн-регистр.

Ранее приехавшие из-за рубежа могли сдать тест на COVID-19 и при отрицательном результате прервать свой карантин. С новыми правилами такая возможность сохраняется, но лишь с пятого дня изоляции.

Отмечается, что новые меры не распространяются на людей, которые проезжают в страну транзитом, водителей грузовиков, перевозящих товары через границу, машинистов, пилотов, дипломатов, а также на представителей власти, возвращающихся из зарубежных поездок. Отправляться на карантин не будут и жители приграничных районов, приезжающие в Германию за покупками.

Напомним, 2 ноября в ФРГ вступил в силу новый карантин из-за коронавирусной инфекции. Власти заявили, что он будет менее жестким, чем минувшей весной. Из-за ограничений в Германии закрыты все рестораны, бары и другие заведения общественного питания. Карантинные меры будут действовать как минимум до конца текущего месяца, и могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации.