Крушением самолета Александра Колтового займется МАК

Александр Колтовой Фото: Instagram.com

Дело о крушении легкомоторного самолета, в результате которого погиб ведущий Александр Колтовой, расследует специально сформированная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МАК.

«МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в заявлении комитета.

Напомним, авария легкомоторного самолета, на борту которого находились ведущий телеканала НТВ Александр Котловой и его жена, произошла днем ранее в субботу, 7 ноября, в Люберецком районе. Прибывшие на место трагедии спасатели сообщили, что причиной трагедии могла стать неисправность двигателя. По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил дело.

О происшествии рассказал один из очевидцев. По его словам, воздушное судно находилось в воздухе, его болтало в разные стороны, после взрыва самолет сгорел за пять минут.