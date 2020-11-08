Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах президента США Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран.

«Я надеюсь на сотрудничество для дальнейшего укрепления особого союза США и Израиля», - написал глава израильского правительства на своей странице в Twitter, назвав Байдена большим другом Израиля, с которым он знаком почти 40 лет.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил действующего американского лидера Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, заключение ряда мирных соглашений, а также противостояние Ирану.

Напомним, с победой Байдена поздравили уже лидеры многих государств, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Греции, Канады, Японии, Египта и Украины. Единственной страной Латинской Америки, которая пока воздержалась от поздравлений, стала Мексика. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что, несмотря на все разногласия с Трампом, он не хотел бы проявлять политическую несдержанность, так как в США еще не завершены все выборные процедуры