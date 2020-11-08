«Байден бургер» начали подавать в ресторане около военной базы США в Японии

«Байден бургер» Фото: Instagram.com

В японском ресторане, расположенном неподалеку от американской базы Йокосука в префектуре Канагава, появилось новое блюдо. В заведении после прошедших накануне президентских выборах в США предлагают посетителям попробовать блюдо под названием «Байден бургер».

Как сообщает Японское общественное телевидение, ресторан под названием «Цунами» славится своими президентскими бургерами. В 2009 году после избрания президентом США Барака Обамы в его меню появилось блюдо «Обама бургер», а в 2016 году после вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа заведение предложило посетителям «Трамп бургер».

В состав нового блюда, названного в честь кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, входят сыр «Филадельфия» и картофельные чипсы из Пенсильвании, что является прямой отсылкой к победе демократа в этом колеблющемся штате.

Напомним, 7 ноября Байден заявил о своей победе на выборах президента США. Политика уже поздравил премьер-министр Японии Есихидэ Суга, и выразил надежду на дальнейшее укрепление союза между двух стран.