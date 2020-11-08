В ноябре Дзюбы не будет в сборной России на трех играх. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать в сборную России капитана команды Артема Дзюбу после скандала с интимным видео, слитым в сеть. Футболист "Зенита" получит время, по словам Черчесова, нормализовать ситуацию.

- Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу, - приводит слова Черчесова пресс-сужба национальной команды.

- Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной, - продолжает Черчесов, говоря о том, почему Дзюба не появится в команде на ноябрьских поединках.

Как отмечает Станислав Черчесов, футболист питерского "Зенита" получит время на решение всех вопросов, а в сборной же эта тема больше не будет никак затрагиваться:

- В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет.

В ноябре, напомним, сборная России проведет три матча. Два из них в рамках Лиги Наций, а еще один поединок - товарищеский. Наши сыграют с Молдавией (12 ноября, Кишинев, 20:00, мск ), а также матчам Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября, Стамбул, 20:00, мск) и Сербией (18 ноября, Белград, 22:45, мск). Тренировочные сборы официально будут проходить с 8 по 18 ноября.

Напомним, что питерский "Зенит", за который играет Артем Дзюба, после 13 туров идет третьим в турнирной таблице РПЛ. У команды 27 очков. Сегодня, 8 ноября, вечером на своем поле в Санкт-Петербурге "сине-бело-голубые" проведут поединок 14 тура с ФК "Краснодар". Прямая онлайн-трансляция - на сайте KP.RU. В этом сезоне Артем Дзюба в 11 играх за питерский "Зенит" в чемпионате России забил 6 голов, 1 из них с пенальти, кроме того, сделал 3 голевых передачи на своих партнеров. В среднем проводя на поле по 81 минуте.

В сборной России он сыграл четыре матчей в сентябре и октябре, забив 2 гола в этих матчах. Все они пришлись на матч с Сербией. Кроме того, в матче против Венгрии у Дзюбы - голевая передача. Отметим, что пока что у футболиста затянулась серия без голов - последний раз он забивал мяч в ворота "Уфы" 26 сентября. Тогда "Зенит" выиграл на своем поле со счетом 6:0.