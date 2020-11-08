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Политика

В британской армии предупредили об угрозе новой мировой войны

Ник Картер указывает на растущие напряжение на фоне пандемии коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ник Картер. Фото: официальный сайт Минобороны Великобритании

Ник Картер. Фото: официальный сайт Минобороны Великобритании

Глобальная политическая нестабильность и экономический кризис, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, могут привести к новой мировой войне. Такое предупреждение сделал глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер.

По его словам, сегодня мир представляется «очень беспокойным и нестабильным». Картер особо отметил «ставшей привычной глобальной конкуренции между странами». «Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», - отметил британский генерал.

Картер уточнил, что он не утверждает о наступление новой мировой войны, а лишь говорит о существовании такого риска, который нужно учитывать, и призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний.

Напомним, ранее Ник Картер утверждал, что в своей Стратегии национальной безопасности Великобритания недооценила скорость и серьёзность усиления «российской угрозы», а также, что Пекин и Москва ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю».

Армия и безопасность