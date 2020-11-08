Армения опровергла заявления о переходе города Шуша под контроль Азербайджаном Фото: REUTERS

Министерство обороны Армении опровергло заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева о переходе под контроль Баку второго по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуша.

«Бои в городе Шуша продолжаются, ждите и верьте в наши войска», — заявил официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, ранее о взятии нагорнокарабахского города сообщил азербайджанский лидер, который заявил, что Шуша «освобожден от оккупации».

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе России 9 октября, после продолжительных переговоров они согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на встрече в США 17 октября. Однако, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.