Армения опровергла заявления о переходе города Шуша под контроль Азербайджаном
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Министерство обороны Армении опровергло заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева о переходе под контроль Баку второго по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуша.
«Бои в городе Шуша продолжаются, ждите и верьте в наши войска», — заявил официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
Как писал сайт kp.ru, ранее о взятии нагорнокарабахского города сообщил азербайджанский лидер, который заявил, что Шуша «освобожден от оккупации».
Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе России 9 октября, после продолжительных переговоров они согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на встрече в США 17 октября. Однако, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.