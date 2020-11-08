Один человек пострадал при разгоне акции оппозиции в Минске Фото: REUTERS

При разгоне колонны участников несанкционированной акции протеста в центре Минска пострадал по меньшей мере один человек.

Как сообщают «Интерфакс» со ссылкой на очевидца, силовики разогнали протестующих на площади перед стелой «Минск город-герой», а также на Кальварийской.

После разгона участников акции на газоне лежит один пострадавший, которому оказывают ему первую помощь.

Напомним, акции оппозиции проходят в Белоруссии после президентских выборов, прошедших в республики 9 августа.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 8 ноября, в Минске ожидается акция под названием «Марш народовластия». Силовики стянули дополнительные силы в район Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в различные части белорусской столицы. Акции оппозиции намечены также и в других городах Белоруссии.