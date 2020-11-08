Двух российских журналистов задержали на акциях оппозиции в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ходе несанкционированной акции протеста в Минске задержали двух российских журналистов. Как уточнил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, корреспондентов агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня» Юрия Шамшура и Татьяну Ильясову доставили в РУВД для проверки документов.

«Ильясову и Шамшура не задерживали. Журналистов доставили в РУВД для проверки документов, после чего отпустили», - приводит «Интерфакс» заявление Ганусевич.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 8 ноября, в Минске оппозиция собирается провести акцию под названием «Марш народовластия». Силовики стянули дополнительные силы в район Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. При разгоне колонны участников несанкционированной акции в центре белорусской столицы пострадал по меньшей мере один человек. Акции протеста намечены также и в других городах Белоруссии.