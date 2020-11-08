Стала известна стоимость газификации России Фото: Олег ЗОЛОТО

Реализация в России задачи газификации крайне важная, но дорогая. Для этого необходимо почти два триллиона рублей, считает министр энергетики РФ Александр Новак

По словам представителя ведомства, данный проект потребует дополнительных источников финансирования. Если проводить газификацию исключительно за счет инвестиций "Газпрома", то российский бюджет лишится части дохода, пишет ТАСС.

- По предварительным расчетам потребуется порядка 1,915 триллиона рублей. Это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, поскольку газификация является одной из основных социальных задач страны, - рассказал министр.

Ранее сообщалось, что в "Газпром" в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. По словам главы компании, в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше.