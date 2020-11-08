Украина не может выполнить пункты Минских соглашений, заявил Кравчук Фото: REUTERS

Пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены со стороны Украины. Такое мнение высказал глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

По мнению политика, для выхода из сложившийся ситуации необходимо пересмотреть последовательность пунктов документа, пишет ТАСС.

- Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать, - рассказал Кравчук.

Также представитель украинской стороны отметил, что камнем преткновения для Украины на переговорах в Минске стал вопрос восстановления контроля на украинско-российском участке границы в Донбассе. Однако за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты ранее, еще в 2015 году, теперь можно считать устаревшими и неактуальными.