В СК озвучили версии крушения самолета с телеведущим Колтовым

Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием. Фото: Instagram.com

Трагическая гибель телеведущего Александра Колтового могла произойти из-за самых разных обстоятельств.

На данный момент, как говорится в заявлении Московского межрегионального следственного управлении на транспорте СК РФ, существует две основные версии крушения самолета.

- Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, - сообщается на сайте ведомства.

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