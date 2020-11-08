В СК озвучили версии крушения самолета с телеведущим Колтовым

Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием. Фото: Instagram.com
Трагическая гибель телеведущего Александра Колтового могла произойти из-за самых разных обстоятельств.
На данный момент, как говорится в заявлении Московского межрегионального следственного управлении на транспорте СК РФ, существует две основные версии крушения самолета.
- Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, - сообщается на сайте ведомства.
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