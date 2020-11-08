Павел Мамаев. Фото: ФК "Ростов".

В воскресенье, 8 ноября, в Москве на стадионе ВЭБ Арена будет сыгран матч 14 тура чемпионата России по футболу. ЦСКА примет "Ростов" и в этой встрече у гостей с берегов Дона есть немало перемен в составе. Главная из которых - автор победного гола в ворота "Спартака" Павел Мамаев не появится в стартовом составе клуба.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был краток, говоря о причинах, по которым в защите у его клуба нет Козлова, а в полузащите - Мамаева:

- Это связано с травмами. Будем надеяться, что после паузы на сборные уже восстановятся, - говорит Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Кроме того, еще два игрока центра поля, Норманн и Байрамян, сегодня тоже не будут играть за ростовчан:

- Тоже самое, думаем, что после паузы на сборные вернутся, посмотрим, как восстановление будет проходить, но надежда такая есть.

Карпин высказался немного и о деталях подготовки к матчу против армейцев:

- Определенные сложности есть при подготовке к любому сопернику. ЦСКА играл в три центральных защитника, в последнее время играет в четыре: 4-2-3-1, 4-4-2 . Могут изменить, с этой точки зрения чуть сложнее.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка ЦСКА - Ростов. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Отметим, что в прошлом сезоне ростовчане дважды победили ЦСКА - 3:1 в Москве и 3:2 уже на своем поле в Ростове-на-Дону. Однако по итогам сезона армейцы оказались выше, став четвертыми. Тогда как "Ростов" занял пятое место.