В Минске задержали фотографа "Комсомольской правды" Святослава Зоркого. Фото: скрин видеотрансляции

В Минке 8 ноября задержан фотограф "Комсомольской правды" Святослав Зоркий. Он перестал выходить на связь после 13:00. Момент задержания Святослава попал на фото.

Кроме этого, в белорусской столице задержаны фотограф Sputnik Виктор Толочко и журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин.

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