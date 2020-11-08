В Минске прошел автопробег «За единую Беларусь»

В Минске состоялся провластный автопробег
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В белорусской столице 8 ноября состоялся автопробег «За единую Беларусь». Показываем, как это было в Минске.
Сообщается, что старт колонны, состоящей из огромного числа автомобилей, начался с аэродрома «Липки» и прошёл по МКАД. Собравшиеся проехались по городу с флагами Беларуси.
Событие в белорусской столице прошло без инцидентов и провокаций. Все автомобилисты были рады возможности принять участие в автопробеге, приезжали даже семьями.
При этом, отмечается, что для участия в акции собрались граждане с разных регионов республики .Во главе колонны летел вертолет МИ-2 под управлением директора Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минске после выборов президента начали проходить массовые несанкционированные акции протестов, а также сбор активистов по поддержке избранного главы государства.
Старт колонны, состоящей из огромного числа автомобилей, начался с аэродрома «Липки»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Машины украсили государственной символикой
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Участники держали в руках красно-зеленые белорусский флаги
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Жители столицы встречали колонну
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Автопробег прошел по МКАД
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Для участия в акции собрались граждане с разных регионов республики
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Участвовали в автопробеге семьями
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Событие в белорусской столице прошло без инцидентов и провокаций.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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