В Минске прошел автопробег «За единую Беларусь»

В Минске состоялся провластный автопробег Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В белорусской столице 8 ноября состоялся автопробег «За единую Беларусь». Показываем, как это было в Минске.

Сообщается, что старт колонны, состоящей из огромного числа автомобилей, начался с аэродрома «Липки» и прошёл по МКАД. Собравшиеся проехались по городу с флагами Беларуси.

Событие в белорусской столице прошло без инцидентов и провокаций. Все автомобилисты были рады возможности принять участие в автопробеге, приезжали даже семьями.

При этом, отмечается, что для участия в акции собрались граждане с разных регионов республики .Во главе колонны летел вертолет МИ-2 под управлением директора Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске после выборов президента начали проходить массовые несанкционированные акции протестов, а также сбор активистов по поддержке избранного главы государства.

Старт колонны, состоящей из огромного числа автомобилей, начался с аэродрома «Липки» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Машины украсили государственной символикой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники держали в руках красно-зеленые белорусский флаги Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жители столицы встречали колонну Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Автопробег прошел по МКАД Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для участия в акции собрались граждане с разных регионов республики Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участвовали в автопробеге семьями Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Событие в белорусской столице прошло без инцидентов и провокаций. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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