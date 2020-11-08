Отец Дзюбы не общался с сыном после появления интимного видео в сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отец нападающего и капитана футбольного клуба "Зенит" и сборной России Артёма Дзюбы Сергей пока не общался с сыном после публикации интимного видео в интернете.

- С Артёмом пока не общался, а про сборную впервые слышу, - рассказал отец футболиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

До этого стало известно, что Дзюба был готов к сливу видео в сеть, накануне его телефон атаковали хакеры.

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