Алексей Миранчук ранее забивал за "Аталанту" в Лиге Чемпионов. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной России по футболу и "Аталанты" Алексей Миранчук наконец-то дебютировал за свой новый клуб в чемпионате Италии! На 59-й минуте поединка против "Интера" он вышел на поле при счете 0:1, сменив на поле украинца Малиновского.

На а на 78-й минуте встречи Миранчук привел в восторг всех болельщиков "Аталанты", забив гол, благодаря которому счет стал равным. Для Алексея этот матч и этот гол - дебютные в чемпионате Италии. Ранее он 21 октября после выхода на замену в Лиге Чемпионов забил датскому "Мидтьюлланду". И теперь у Миранчука статистика в "Аталанте" - хороша: 2 гола в 2 матчах за новую команду.

"Каков же гол Миранчука! Он подхватил мяч на краю штрафной и пробил в дальний нижний угол, сравняв счет" - радостно описывает гол россиянина твиттер "Аталанты". Родной клуб Алексея Миранчука не остался в стороне от этого события - "Где-то тем временем в Италии...", сделали репост из клубного твиттера итальянцев пресс-служба "Локомотива".

"Аталанта" благодаря этому голу спаслась от поражения - матч завершился вничью 1:1.

"Локомотив" сегодня в 19:00 начнет свой поединок 14 тура РПЛ против "Динамо", трансляция - на сайте KP.RU.