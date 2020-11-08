Зеленский назвал терактом нападение на прохожих в Кривом Роге Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с происшествием в Кривом Роге.

По его словам, то, что произошло там является терактом, вне зависимости от того, как это преступление трактуется по УК.

- Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но - это терроризм, и варварский способ запугать людей, - цитирует речь Зеленского РИА «Новый День».

Напомним, накануне неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. В результате случившегося погибли два человека, еще восемь получили различные ранения.