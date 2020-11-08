Армения пообещала скорое завершение битвы за ключевой город Карабаха Фото: EAST NEWS

Битва за ключевой город Нагорного Карабаха - Шуши планируется завершиться в понедельник, 9 ноября. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в прямом эфире, передает «Арменпресс» в Telegram.

- Мы воюем дома, наши потери, по сравнению с потерями противника, который не знает эту местность, не столь критичны, - рассказал Ованнисян.

Напомним, на данный момент бои между сторонами идут не только в районе Шуши, но и в направлении города Мартуни.

Как уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, вечером 8 ноября вооруженные силы Азербайджана провели массированный ракетный обстрел Степанакерта, в направлении Мартуни применяется тяжелая артиллерия.

Ранее сайт kp.ru писал, между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт из-за Нагорного Карабаха. Стороны не раз обвиняли друг друга в военных действиях и наступлениях. В Кремле, тем временем, призвали участников военного конфликта искать выход дипломатическим путем.