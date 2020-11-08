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На Украине потребовали снести памятник Екатерине II

Таким образом протестующие хотят "избавиться от российского влияния"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На Украине потребовали снести памятник Екатерине II

На Украине потребовали снести памятник Екатерине II

Фото: REUTERS

В Одессе участники протестной акции вышли на улицы с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам.

Сообщается, что митингующие считают незаконной возведение этого монумента на Украине. Об этом пишет издание «Суспільне» («Общественное»).

Организатором акции выступила общественная инициатива "Деколонизация Украины". Ее представитель Анастасия Рыжковичи отметила, что снос памятников "позволит избавиться от российского влияния".