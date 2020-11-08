На Украине потребовали снести памятник Екатерине II Фото: REUTERS

В Одессе участники протестной акции вышли на улицы с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам.

Сообщается, что митингующие считают незаконной возведение этого монумента на Украине. Об этом пишет издание «Суспільне» («Общественное»).

Организатором акции выступила общественная инициатива "Деколонизация Украины". Ее представитель Анастасия Рыжковичи отметила, что снос памятников "позволит избавиться от российского влияния".

Организатором акции стала общественная инициатива «Деколонизация Украины». Ее представитель Анастасия Рыжковичи отметила, что снос памятников даст возможность городу избавиться от российского влияния.

Напомним, памятник, который возведен в Одессе еще в 1900 году. Его уже сносили в 1920 году, но позже, в 2007 снова приняли решение восстановить монумент российской императрице Екатерине II.