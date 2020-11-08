Как пройдет инаугурация президента США, рассказали в конгрессе

Именно Джо Байден, по данным американских СМИ, стал президентом страны Фото: REUTERS

Конгресс США намерен провести полноценную церемонию инаугурации нового президента государства, несмотря на распространение коронавируса в стране среди граждан. Об этом плане заявил американский сенатор-республиканец Рой Блант.

- Планируем, что инаугурация пройдет как обычно. Мы - это комитет из шести человек - три сенатора и три члена Палаты представителей… Мы ожидаем, что инаугурация будет полномасштабной и на открытом воздухе, - сказал Блант в эфире телеканала ABC News.