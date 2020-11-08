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Как пройдет инаугурация президента США, рассказали в конгрессе

Решение принял специальный комитет из шести человек
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Именно Джо Байден, по данным американских СМИ, стал президентом страны

Именно Джо Байден, по данным американских СМИ, стал президентом страны

Фото: REUTERS

Конгресс США намерен провести полноценную церемонию инаугурации нового президента государства, несмотря на распространение коронавируса в стране среди граждан. Об этом плане заявил американский сенатор-республиканец Рой Блант.

- Планируем, что инаугурация пройдет как обычно. Мы - это комитет из шести человек - три сенатора и три члена Палаты представителей… Мы ожидаем, что инаугурация будет полномасштабной и на открытом воздухе, - сказал Блант в эфире телеканала ABC News.