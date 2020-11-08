На протестных акциях в Белоруссии задержаны более 800 митингующих

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 800 человек Фото: REUTERS

Число задержанных на ставших уже традиционными воскресных акциях протеста в Белоруссии 8 ноября превысило 800 человек. По данным правозащитного центра «Весна», к 23:00 по московскому времени правоохранительные органы задержали 813 демонстрантов.

Центр ведет список протестующих, доставленных в отделения милиции. Отмечается, что больше всего задержанных в Минске, по несколько человек также задержали в других городах республики – в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине, Ляховичах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, белорусская оппозиция организовывает несанкционированные митинги, демонстрации, шествия, марши и автопробеги с 9 августа. В 13-е воскресенье протестных акций в столице проводился так называемый «Марш народовластия». Среди задержанных в этот день оказался и фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Святослав Зоркий, он провел в Советском РОВД около трех часов, потом отпустили.

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