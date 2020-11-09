Коронавирус в Москве, последние новости на 9 ноября 2020 года: Сергей Собянин объяснил продление «дистанционки» для школьников

Сергей Собянин объяснил продление «дистанционки» для школьников Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

За минувшие сутки в Москве еще у 5751 человека подтвердили коронавирус. 1175 из них потребовалась госпитализация. (На текущий момент 354 пациента с ковидом в тяжелой форме находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких).

По данным Оперативного штаба Москвы по COVID-19, примерно каждый шестой из новых выявленных случаев (13,7%) - это дети и подростки до 18 лет. При этом половина от общего числа заболевших - в возрасте от 18 до 45 лет. 29% - от 46 до 65 лет. Остальные старше 65.

72 москвичей скончались за сутки.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое решение о продлении дистанционного обучение московских школьников с 6 по 11 классы до 22 ноября.

- Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло. Продолжает наращиваться динамика по ковиду, - сказал градоначальник.

Ранее в Москве дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов было продлено с 9 по 22 ноября.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Комсомольской Правде» раскритиковал жителей столицы, которые до последнего не обращаются к врачам, занимаясь самолечением.

- Очень серьезная ошибка - заниматься самолечением, - заявил Онищенко в разговоре с обозревателем Александром Гамовым. - Вот мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что анализ смертности выявил следующее: 95 процентов летальных исходов при коронавирусе, особенно у пожилых людей, возникает из-за поздней госпитализации. Потому что люди занимались самолечением, а не обращались к доктору. Ну, какое там самолечение может быть у пенсионера? По советам такой же бабушки-пенсионерки? Народными средствами? Травками и припарками? Ковид этим не возьмешь.