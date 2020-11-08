Меланья Трамп: «Американцы заслуживают честных выборов»

Первая леди Америки призвала к справедливому подсчёту голосов на президентских выборах Фото: REUTERS

Первая леди Америки Меланья Трамп призвала учитывать все «законные» голоса на прошедших 3 ноября выборах президента США.

«Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный (а не незаконный) бюллетень должен быть подсчитан», - написала она на своей странице в Twitter.

Жена пока еще действующего главы государства добавила, что американцы «должны защитить демократию при полной транспарентности». «Законными» в предвыборном штабе Дональда Трампа считают бюллетени, поступившие в избиркомы до конца голосования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне кандидат от демократов Джозеф Байден по итогам завершившегося подсчета голосов в Пенсильвании объявил о своей победе в президентских выборах. Между тем, действующий президент убежден, что победил именно он, Трамп намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах. Американский лидер также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса.

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